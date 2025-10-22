Quem saiu ontem, 21, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado

Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin formam painel de jurados do sétimo episódio do MasterChef Confeitaria junto com seus cônjuges / Crédito: Divulgação/Band

O 7º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 21 de outubro, trouxe uma prova em trio que testou a sintonia dos confeiteiros na hora de criar um bolo de casamento. Já na prova de eliminação, sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os três chefs na berlinda tiveram que reinventar uma sobremesa dos jurados como uma sobremesa autoral com identidade própria.

A prova principal consistiu na divisão em trio dos confeiteiros para a elaboração de um bolo de casamento. Ítalo, por ter vencido a prova anterior, escolheu Johnlee e Leo para sua equipe. No entanto, os capitães foram trocados e Ítalo acabou formando trio com Luiza e Ramiro. Na equipe liderada por Marina, Johnlee demonstrou discordância com as escolhas dela, fazendo com que Leo agisse como mediador. Ítalo, Luiza e Ramiro foram a equipe vencedora do episódio apesar da decoração com falhas Crédito: Divulgação/Band Para a escolha da equipe vencedora, juntaram-se aos jurados seus respectivos cônjuges para julgar qual bolo de casamento estava melhor.

Helena anunciou que o resultado foi unânime e a equipe de Ítalo, Luiza e Ramiro subiu para o mezanino. Marina, Johnlee e Leo seguiram para a prova de eliminação.

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova Johnlee foi o eliminado do episódio Na eliminação, os participantes tiveram que reinventar sobremesas clássicas dos jurados. Johnlee ficou incumbido da sobremesa de Diego Lozano, Leo a de Erick Jacquin e Marina a de Helena Rizzo. Johnlee, Marina e Leo protagonizaram discussão antes da prova de eliminação sobre culpado dos erros na prova anterior Crédito: Divulgação/Band Na entrega, Léo serviu um mousse de chocolate com diferentes texturas.