Quem saiu ontem, 21, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado

MasterChef Confeitaria: sobremesa doce demais elimina chef; confira o top 5No 7º episódio da temporada, confeiteiros foram desafiados a preparar um bolo de casamento e a reinventar sobremesas dos jurados
O 7º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 21 de outubro, trouxe uma prova em trio que testou a sintonia dos confeiteiros na hora de criar um bolo de casamento.
Já na prova de eliminação, sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os três chefs na berlinda tiveram que reinventar uma sobremesa dos jurados como uma sobremesa autoral com identidade própria.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
- Ítalo, Luiza e Ramiro foram destaques positivos e venceram a prova
A prova principal consistiu na divisão em trio dos confeiteiros para a elaboração de um bolo de casamento. Ítalo, por ter vencido a prova anterior, escolheu Johnlee e Leo para sua equipe. No entanto, os capitães foram trocados e Ítalo acabou formando trio com Luiza e Ramiro.
Na equipe liderada por Marina, Johnlee demonstrou discordância com as escolhas dela, fazendo com que Leo agisse como mediador.
Para a escolha da equipe vencedora, juntaram-se aos jurados seus respectivos cônjuges para julgar qual bolo de casamento estava melhor.
Helena anunciou que o resultado foi unânime e a equipe de Ítalo, Luiza e Ramiro subiu para o mezanino.
Marina, Johnlee e Leo seguiram para a prova de eliminação.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
- Johnlee foi o eliminado do episódio
Na eliminação, os participantes tiveram que reinventar sobremesas clássicas dos jurados. Johnlee ficou incumbido da sobremesa de Diego Lozano, Leo a de Erick Jacquin e Marina a de Helena Rizzo.
Na entrega, Léo serviu um mousse de chocolate com diferentes texturas.
Enquanto isso, Marina e Johnlee foram os destaques negativos, com Johnlee sendo eliminado por conta do excesso de açúcar em sua sobremesa.
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 5
Com a saída de Johnlee, agora restam cinco na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Leo Salles
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Ramiro Bertassin