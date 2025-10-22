Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem saiu ontem, 21, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado

MasterChef Confeitaria: sobremesa doce demais elimina chef; confira o top 5

No 7º episódio da temporada, confeiteiros foram desafiados a preparar um bolo de casamento e a reinventar sobremesas dos jurados
Atualizado às Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O 7º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 21 de outubro, trouxe uma prova em trio que testou a sintonia dos confeiteiros na hora de criar um bolo de casamento. 

Já na prova de eliminação, sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os três chefs na berlinda tiveram que reinventar uma sobremesa dos jurados como uma sobremesa autoral com identidade própria. 

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova

  • Ítalo, Luiza e Ramiro foram destaques positivos e venceram a prova

A prova principal consistiu na divisão em trio dos confeiteiros para a elaboração de um bolo de casamento. Ítalo, por ter vencido a prova anterior, escolheu Johnlee e Leo para sua equipe. No entanto, os capitães foram trocados e Ítalo acabou formando trio com Luiza e Ramiro.

Na equipe liderada por Marina, Johnlee demonstrou discordância com as escolhas dela, fazendo com que Leo agisse como mediador. 

Para a escolha da equipe vencedora, juntaram-se aos jurados seus respectivos cônjuges para julgar qual bolo de casamento estava melhor.

Helena anunciou que o resultado foi unânime e a equipe de Ítalo, Luiza e Ramiro subiu para o mezanino.

Marina, Johnlee e Leo seguiram para a prova de eliminação. 

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova

  • Johnlee foi o eliminado do episódio

Na eliminação, os participantes tiveram que reinventar sobremesas clássicas dos jurados. Johnlee ficou incumbido da sobremesa de Diego Lozano, Leo a de Erick Jacquin e Marina a de Helena Rizzo. 

Na entrega, Léo serviu um mousse de chocolate com diferentes texturas.

Enquanto isso, Marina e Johnlee foram os destaques negativos, com Johnlee sendo eliminado por conta do excesso de açúcar em sua sobremesa. 

Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 5

Com a saída de Johnlee, agora restam cinco na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.

Veja quem segue na competição:

  • Ítalo Andrade
  • Leo Salles
  • Luiza Vilhena
  • Marina Queiroz
  • Ramiro Bertassin

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar