MasterChef Brasil: quem saiu ontem e quem está na final?

Top 4 da temporada do MasterChef Brasil disputa duas vagas na grande final que será exibida na próxima semana / Crédito: Divulgação/Band

O 14º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 26 de agosto, foi responsável por definir a dupla de finalistas que irá disputar o grande prêmio da temporada. O episódio contou com a prova principal para definir o primeiro finalista e uma prova de eliminação em que apenas um participante segue para a semifinal, enquanto os outros dois são eliminados. A seguir, veja como foram as provas e quem saiu eliminado do talent show.

MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Na primeira prova, os participantes foram desafiados a cozinhar o prato do restaurante de seus sonhos. Nela, os jurados julgaram não apenas a técnica utilizada em cada prato, mas a criatividade e organização de cada participante na hora de criar uma receita livre. Daniela levou a melhor e venceu a prova, garantindo seu lugar na final do MasterChef Brasil 2025. MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova Na prova de eliminação, os três participantes restantes tiveram que cozinhar um prato típico do sul dos Estados unidos. O turducken tradicional consiste em um frango recheado com pato e, posteriormente, recheado com peru. O nome do prato é uma junção dos nomes em inglês dos ingredientes — turkey, duck e chicken. No entanto, para a prova foi pedido uma versão do turducken com peixe e frutos do mar.