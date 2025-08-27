MasterChef Brasil: quem saiu ontem e quem está na final?Com disputa acirrada para definir finalistas da temporada, saiba quem foi eliminado e quem segue no reality show gastronômico
O 14º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 26 de agosto, foi responsável por definir a dupla de finalistas que irá disputar o grande prêmio da temporada.
O episódio contou com a prova principal para definir o primeiro finalista e uma prova de eliminação em que apenas um participante segue para a semifinal, enquanto os outros dois são eliminados. A seguir, veja como foram as provas e quem saiu eliminado do talent show.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na primeira prova, os participantes foram desafiados a cozinhar o prato do restaurante de seus sonhos. Nela, os jurados julgaram não apenas a técnica utilizada em cada prato, mas a criatividade e organização de cada participante na hora de criar uma receita livre.
Daniela levou a melhor e venceu a prova, garantindo seu lugar na final do MasterChef Brasil 2025.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Na prova de eliminação, os três participantes restantes tiveram que cozinhar um prato típico do sul dos Estados unidos. O turducken tradicional consiste em um frango recheado com pato e, posteriormente, recheado com peru.
O nome do prato é uma junção dos nomes em inglês dos ingredientes — turkey, duck e chicken. No entanto, para a prova foi pedido uma versão do turducken com peixe e frutos do mar.
Os eliminados do episódio foram: Rodrigo e Glória.
- Glória, 66 anos, professora de idiomas (Hong Kong - China)
- Rodrigo, 35 anos, comerciante (Volta Redonda - RJ)
Felipe garantiu a vaga na final.
Quem continua no MasterChef 2025? Veja os finalistas
Com a saída de Rodrigo e Glória, agora restam apenas dois participantes na disputa pelo título de MasterChef 2025.
Veja quem segue na competição:
- Daniela, 49 anos, advogada (Petrópolis - RJ)
- Felipe B., 33 anos, barista (Rio de Janeiro - RJ)