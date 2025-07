Masterchef 2025: veja como será o episódio da próxima semana, 22

Episódio do MasterChef Brasil exibido nessa terça-feira, 15, encerrou com a prévia do que vem por aí no próximo programa. / Crédito: Reprodução / YouTube / Masterchef Brasil

O episódio do MasterChef Brasil exibido nessa terça-feira, 15, encerrou com a prévia do que vem por aí no próximo programa. E o clima será de pressão total. De volta ao estúdio, um chef substituto já conhecido dos fãs do programa, retorna como convidado especial e lança um dos desafios mais complexos da temporada: cozinhar miúdos.

MasterChef Brasil: Quem saiu ontem, 15? VEJA eliminado e o prato

Masterchef Brasil 2025: o que esperar do próximo episódio Com a frase “me sinto em casa aqui”, o chef Rodrigo Oliveira mostra familiaridade com a competição, mas não alivia para os participantes. Ele avisa: será necessário cozinhar “com agilidade e humildade”. O desafio da prova dos miúdos exigirá técnica, criatividade e domínio de ingredientes considerados difíceis até por cozinheiros experientes. Quem voltou ao MasterChef na repescagem? VEJA disputa



Quem é Rodrigo Oliveira O chef Rodrigo Oliveira tem 51 anos e é responsável pelo premiado restaurante Mocotó, em São Paulo. Conhecido pelo icônico dadinho de tapioca, o chef também comanda projetos como o Mocotó Café, o Balaio IMS e unidades mais recentes do Mocotó, além de atuar em iniciativas agroecológicas. Esta não é sua primeira passagem pelo MasterChef: em 2023, ele substituiu Henrique Fogaça como jurado temporário.

Prova de eliminação: o retorno dos profiteroles Quem não se sair bem na prova dos miúdos terá um segundo grande obstáculo: preparar profiteroles. A clássica sobremesa francesa — feita com massa choux, recheios variados e cobertura de chocolate — costuma causar apreensão entre os participantes por exigir precisão técnica, equilíbrio de sabores e execução impecável. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp