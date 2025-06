Masterchef Brasil 2025: como será o episódio da próxima semana?

Sexto episódio do talent show terá caixas misteriosas, harmonização e a reprodução de um prato de chef! Confira o que aguarda os participantes do Masterchef Brasil 2025

O Masterchef Brasil 2025 vem trazendo grandes desafios e emoções para os competidores e para quem acompanha o talent show. Após provas em grupo, desafios com clássicos e aventuras por culturas ao redor do mundo, o episódio da próxima semana traz mais surpresas.

A proposta é ainda mais complicada, os pratos criados deverão harmonizar com as bebidas propostas por Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Eric Jacquin.

Lucas errou no clássico e deixou o talent show no episódio dessa terça-feira, 24. Para os jurados, o prato foi o que mais apresentou defeitos na prova de eliminação, sobretudo em relação ao molho.

Tendo começado com 18 concorrentes, a 12ª temporada do talent show na Band já eliminou cinco cozinheiros:

Flávia

Lucas

Ricard

Salomar

Teresa

Quem segue no MasterChef Brasil 2025?

Com a eliminação de Lucas, restam 13 participantes na briga pelo troféu de melhor cozinheiro amador do País. São eles:

André (31) — Pecuarista, Santo Antônio da Alegria (SP)

Daniela (49) — Advogada, Petrópolis (RJ)

Felipe B. (33) — Barista, Rio de Janeiro (RJ)

Felipe M. (33) — Publicitário, Ribeirão Preto (SP)

Fernanda (34) — Árbitra, Criciúma (SC)

Gloria (66) — Professora de Idiomas, Hong Kong (China)

Guilherme (19) — Estudante, São Paulo (SP)

Leonela (29) — Advogada, Santa Bárbara (BA)

Naiara (28) — Designer Náutica, Indaial (SC)

Rodrigo (35) — Comerciante, Volta Redonda (RJ)

Sofia (26) — Relações Públicas, São Paulo (SP)

Taynan (33) — Dentista, Rio de Janeiro (RJ)

Vitória (22) — Empreendedora, Cianorte (PR)

Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025

O MasterChef Brasil 2025 vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. Os episódios têm reprise aos domingos, às 16 horas, também na emissora.

É possível assistir ao conteúdo completo e extras no canal oficial do programa no YouTube ou pelo aplicativo BandPlay. Veja em detalhes onde ver (e rever) a 12ª temporada do talent show: