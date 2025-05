MasterChef Brasil estreia nova temporada; saiba data, horário e onde assistir ao vivo

MasterChef Brasil estreia nova temporada: veja tudo sobre a edição / Crédito: Reprodução/Melissa Haidar/Band

A 12ª temporada do MasterChef Brasil já tem data de estreia e vai ao ar ainda neste mês de maio. Os jurados seguem Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, mas agora com novidades no formato. O talent show será exibido em 15 episódios, testando as habilidades e os limites de 18 concorrentes. Veja a seguir quando começa, como vai ser e o que muda.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp MasterChef Brasil 2025: quando estreia a nova temporada? A nova temporada do MasterChef Brasil inicia no próximo dia 27 de maio, na Band, às 22h30min. MasterChef Brasil 2025: horário e onde assistir A Band transmite a 12ª temporada do MasterChef Brasil com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay todas as terças-feiras, a partir das 22h30min. O canal por assinatura Discovery Home & Health e a plataforma de streaming Max também apresentam os novos episódios às sextas-feiras, às 19h, a partir do dia 3 de maio. O programa ainda terá reprise aos domingos, às 16h, na tela da Band.

Novidades no MasterChef Brasil: Paola Carosella estará de volta? A 12ª temporada promete um formato renovado, sem abandonar os clássicos do programa. As temidas Caixas Misteriosas e o tradicional Leilão MasterChef continuam, mas com novas dificuldades e dinâmicas. Outra novidade é que Ana Paula Padrão deixa de ser apresentadora do programa. A Band sondou opções de substituição no mercado, mas decidiu ter os jurados como apresentadores, assim como acontece nas edições do reality show pelo mundo.