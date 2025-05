MasterChef Brasil 2025: quem são os participantes? Veja lista completa

A 12ª temporada do MasterChef Brasil estreia em 27 de maio na Band com 18 participantes disputando o cobiçado troféu da competição culinária mais popular da TV aberta. Em 2025, o elenco é marcado pela diversidade de perfis e origens distintas.

Do campo direto para a cozinha, André mistura rusticidade e técnica com sabores da roça. Pecuarista e apaixonado por culinária, o paulista aposta no tempero do interior para conquistar os jurados do MasterChef Brasil 2025.

Mineira de origem humilde, Flávia aprendeu a cozinhar para cuidar do irmão e nunca mais parou. Ela vem se inscrevendo desde os 18 anos no programa e desta vez conseguiu o avental graças ao apoio da esposa.

Com raízes multiculturais que mesclam África, Japão, Líbano e Portugal, Felipe M. une criatividade e sabor. O publicitário deixou a carreira para se dedicar integralmente à cozinha e encarar o desafio do MasterChef Brasil.

O mais jovem da edição, Guilherme quer mostrar que idade não define capacidade. Estudante de administração e fã da culinária francesa, ele promete surpreender com técnica e criatividade no MasterChef Brasil 2025.

Baiana, Leonela deixou a advocacia para seguir o sonho da cozinha. Com influência da culinária nordestina e presença digital, ela promete ser destaque na 12ª temporada do MasterChef.

Designer náutico

Indaial (SC)

Ricard, 32 anos



Com raízes profundas na Paraíba, Ricard aposta na culinária afetiva e regional para conquistar os jurados. Ele aprendeu a cozinhar para se aproximar da mãe e acabou descobrindo sua paixão.

Psicólogo

Campina Grande (PB)

Rodrigo, 35 anos



Rodrigo troca ferramentas mecânicas por facas em busca de um novo começo. Inspirado pela ex-sogra e com amor pela gastronomia, o fluminense quer mostrar que é possível mudar de vida aos 35 anos. Ele já tentou carreiras como direito e jornalismo.

Comerciante em uma loja de equipamentos mecânicos

Volta Redonda (RJ)

Salomar, 47 anos



Versátil e cheio de histórias, Salomar já foi modelo, educador físico e agora quer brilhar na cozinha. Com bagagem internacional e raízes baianas, ele preparar receitas ainda criança, vendo o pai atuar em um restaurante.

Empresário

Brasília (DF)

Sofia, 26 anos



Sofia traz pratos que combinam referências da Espanha, Itália e Grécia, sempre com um toque de originalidade e amor por frutos do mar. Ela largou uma carreira de seis anos em comunicação para apostar na gastronomia.

Relações públicas

São Paulo (SP)

Taynan, 33 anos



Taynan retorna ao MasterChef após quase conseguir uma vaga na 10ª temporada. Filha de nordestinos e fã do programa desde criança, ela promete não deixar a chance escapar desta vez.

Dentista

Rio de Janeiro (RJ)

Teresa, 29 anos



Cosmopolita e quase nômade, Teresa nasceu no Brasil, cresceu no Paraguai e se formou nos EUA. Hoje em SP, traz ao MasterChef uma cozinha autoral, com misturas ousadas e um olhar de mundo.

Engenheira

Foz do Iguaçu (PR)

Vitória, 22 anos



Ex-campeã de torneios de xadrez, Vitória cresceu aprendendo com sua avó merendeira e seu pai cozinheiro como dominar as panelas. Ela tem uma empresa de marketing digital com o marido e está em busca da realização do sonho de estudar Gastronomia e montar um restaurante com seu pai.

Empreendedora

Cianorte (PR)

MasterChef Brasil 2025: horário e onde assistir

A Band transmite a 12ª temporada do MasterChef Brasil com transmissão simultânea na Band.com.br e no aplicativo Bandplay todas as terças-feiras, a partir das 22h30min.

O canal por assinatura Discovery Home & Health e a plataforma de streaming Max também apresentam os novos episódios às sextas-feiras, às 19h, a partir do dia 3 de maio.

O programa ainda terá reprise aos domingos, às 16h, na tela da Band.