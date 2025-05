8 receitas vegetarianas rápidas para fazer na air fryer

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Brócolis gratinado

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

3 xícaras de chá de queijo muçarela de castanha-de-caju ralado

muçarela de castanha-de-caju ralado 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de rosca, metade do queijo ralado, o azeite, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Adicione os floretes de brócolis e mexa para incorporar. Reserve. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Após, coloque os floretes de brócolis na fritadeira, deixando espaço suficiente entre eles para ficarem crocantes, e cozinhe por 10 minutos. Retire o vegetal da air fryer e coloque o restante do queijo por cima. Disponha novamente na fritadeira e cozinhe até o queijo gratinar. Sirva em seguida.

Torrada com tofu e tomate seco

Ingredientes

4 fatias de pão francês

8 colheres de sopa de tofu amassado

10 folhas de manjericão

6 tomates secos

secos Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha as fatias de pão no cesto, deixando um espaço entre elas para ficarem crocantes, e asse por 5 minutos. Retire da fritadeira e reserve. Em um recipiente, coloque o tofu, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma pasta cremosa. Com a ajuda de uma colher, passe a mistura sobre as fatias de pão e cubra com as folhas de manjericão e os tomates secos. Regue com azeite de oliva e sirva em seguida.

Chips de couve com queijo de castanha-de-caju (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Chips de couve com queijo de castanha-de-caju

Ingredientes

6 folhas de couve

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de queijo de castanha-de-caju ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave bem as folhas de couve em água corrente. Com a ajuda de uma faca, retire os talos centrais e corte em pedaços médios. Seque com papel-toalha e disponha em um recipiente. Regue com azeite de oliva e tempere com sal. Disponha na cesta da air fryer, sem sobrepor muito, e polvilhe com queijo ralado. Asse a 160 °C por 7 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire assim que estiverem crocantes e levemente douradas. Sirva em seguida.