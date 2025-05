7 receitas de liquidificador para o fim de semana

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma massa mole. Coloque metade em forma untada com óleo de soja e enfarinhada com farinha de trigo. Em seguida, distribua sobre a massa o presunto, a muçarela, os tomates, a cebola e o orégano. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 170 °C até dourar. Sirva em seguida.

No liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado, os ovos e o chocolate em pó. Bata por 5 minutos. Coloque a mistura em uma forma untada com manteiga e leve ao forno em temperatura média por 45 minutos, em banho-maria e coberto com papel-alumínio. Depois, aguarde esfriar, desenforme e leve à geladeira até gelar. Sirva em seguida.

Paçoca caseira

Ingredientes

200 g de biscoito maisena

500 g de amendoim torrado e sem pele

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

Manteiga para untar

Modo de preparo

No liquidificador, triture o biscoito e o amendoim até obter uma farofa. Transfira para um recipiente e, aos poucos, misture com o sal e a manteiga. Despeje o leite condensado em fio e amasse com as mãos até dar liga. Unte uma forma com manteiga e espalhe a mistura, apertando com uma colher. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Corte em quadrados e sirva em seguida.

Bolinho de arroz (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Bolinho de arroz

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

1 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de salsa picada

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

3 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 1 tomate picado

Óleo de soja para fritar

Modo de preparo

Bata no liquidificador o leite, os ovos, o sal, o queijo ralado, a salsa, a farinha de trigo e o fermento. Transfira para um recipiente e acrescente o arroz e o tomate. Misture bem. Coloque o óleo em uma panela e aqueça em fogo médio. Faça colheradas com a massa e frite no óleo. Coloque os bolinhos em papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva.