5 maneiras diferentes de preparar o ovo

Na França, a omelete é símbolo de café da manhã refinado. No Japão, o tamagoyaki (omelete adocicada enrolada) é presença obrigatória nos bentôs. No Brasil, o ovo frito com arroz e feijão é um clássico afetivo e reconfortante. “O mais importante é variar os preparos e aproveitar tudo o que o ovo tem a oferecer. Com informação e criatividade, ele pode estar presente em todas as refeições do dia de maneira saborosa e equilibrada”, ressalta a nutricionista.

Para aproveitar ao máximo todas as qualidades do alimento, Lúcia Endriukaite lista formas simples e equilibradas de incluir o ovo no dia a dia. Confira!

1. Cozido

Rico em proteínas e sem adição de gordura, o ovo cozido é ideal para quem busca praticidade. Pode ser levado em marmitas ou consumido como lanche intermediário. Dica saborosa: corte o ovo ao meio, tempere com azeite de oliva, sal e páprica, e sirva sobre uma fatia de pão integral com abacate.

2. Frito

Com gema mole ou mais firme, o ovo frito agrada em todas as regiões do Brasil. Para uma versão mais saudável, prefira frigideiras antiaderentes e um fio de azeite de oliva. Acrescente cúrcuma ao preparo para um sabor marcante e propriedades antioxidantes.