7 mitos e verdades sobre o uso do limão na saúde

Apesar dos benefícios, essa fruta deve ser utilizada com cautela

O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária, tanto em pratos doces quanto salgados. Inclusive, oferece diversos benefícios para a saúde, pois, além da vitamina C, ele também é fonte de cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio. Contudo, por vezes, o consumo do limão gera uma série de dúvidas. Por isso, a seguir, a nutricionista Solange Ventura esclarece alguns mitos e verdades sobre esse alimento!

1. Limão combate a gastrite

Verdade. Uma vez ingerida, essa fruta estimula a produção de carbonatos e bicarbonatos orgânicos no nosso corpo. Além disso, o ácido cítrico se oxida, atuando como uma base, que, junto a outros componentes do limão, controla a acidez estomacal e elimina resíduos, regenerando os tecidos inflamados. Contudo, cabe salientar que o indivíduo com gastrite deve procurar um médico.