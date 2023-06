5 receitas de saladas leves e práticas para o dia a dia

Grandes aliadas na dieta, as saladas são práticas, saborosas e saudáveis. Além disso, fornecem nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. Por isso, confira 5 receitas que vão te ajudar a eliminar peso!

Salada antioxidante

Ingredientes

1/4 de maço de alface-americana

1/2 beterraba cortada em rodelas

Gomos de 1 laranja

1 pera

1/2 xícara de chá de nozes torradas

1 colher de sopa de gergelim branco

branco 1/2 xícara de chá de folhas de baby rúcula

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 ml de água​

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, coloque um escorredor metálico com a beterraba dentro e tampe. Deixe o vegetal cozinhar no vapor por 25 minutos. Desligue o fogo, retire o escorredor da panela e reserve a beterraba. Lave as folhas de alface e rasgue-as em pedaços grandes. Lave a pera e a corte em meia-lua. Em um recipiente, disponha as folhas de alface e, por cima, acrescente a laranja, a beterraba, a pera e as folhas de baby rúcula. Tempere a receita com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Espalhe as nozes em torno da salada, salpique o gergelim por cima e sirva a seguir.

Salada anti-inflamatória

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de floretes de couve-flor

Sementes de 3 romãs

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1/2 xícara de chá de folhas de baby rúcula

1 xícara de chá de amêndoas picadas

​Suco de 1 limão

Azeite, páprica sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha os floretes de couve-flor, regue-os com azeite, tempere-os com páprica e leve ao forno preaquecido por 20 minutos, virando-os na metade do tempo. Após esse período, retire o vegetal do forno e reserve. Lave bem as folhas de baby rúcula e manjericão. Em um recipiente, coloque a couve-flor, as sementes de romã, a baby rúcula e o manjericão. Misture bem e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique as amêndoas e sirva a seguir.

Salada para melhorar o trânsito intestinal

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1 pepino

1 tomate

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho por 12 horas em um recipiente com água. Após esse período, escorra a água e lave o grão em água corrente. Em uma panela, coloque o grão-de-bico, cubra com água, leve ao fogo médio e cozinhe até que fique macio. Desligue o fogo, escorra a água e deixe o grão esfriar por alguns minutos. Enquanto isso, corte o tomate e o pepino em cubos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite, doure o alho e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, o tomate, a cebolinha e o alho. Misture bem e tempere com suco de limão, 1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada contra o envelhecimento precoce

Ingredientes

Salada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 abacate

1/2 cenoura

1 xícara de chá de folhas de alface picadas

1/2 laranja descascada

1 xícara de chá de castanhas-de-caju sem casca

1 colher de sopa de azeite

Molho

Suco de 2 laranjas

Suco de 1/2 limão

1/2 colher de chá de amido de milho

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponhas as castanhas-de-caju. Regue-as com 1 colher de sopa de azeite e leve ao forno médio preaquecido por 5 minutos. Após esse período, retire as castanhas do forno e reserve. Lave bem as folhas de espinafre. Corte a cenoura em palitos e a laranja em gomos. Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, as castanhas-de-caju, a cenoura, a laranja, a alface e a polpa do abacate.

Molho

Em um recipiente, misture bem o suco de laranja, o suco de limão, o amido de milho, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva a seguir.