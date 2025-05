MasterChef Brasil Creators: estreia, participantes, onde assistir e mais

MasterChef Brasil Creators: exclusivamente no YouTube, a temporada traz seis competidores. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O fenômeno MasterChef Brasil ganha uma nova versão em 2025 com foco em criadores de conteúdo digital. Intitulada MasterChef Brasil Creators, a edição especial estreia no dia 6 de maio exclusivamente no YouTube, com apresentação de Fih e Edu, dupla por trás do canal Diva Depressão. A novidade promete misturar a tradicional competição culinária com o carisma dos influenciadores da internet, trazendo mais leveza, humor e engajamento para o universo da gastronomia.

A nova edição do MasterChef será inteiramente voltado para o universo digital, reunindo seis criadores de conteúdo apaixonados por gastronomia. MasterChef Brasil 2025: quando começa? VEJA data de estreia

Eles disputarão provas de criatividade e reprodução de pratos já consagrados na história do programa, sempre sob a avaliação técnica do trio de jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. MasterChef Brasil Creators: competidores e dinâmica do reality Com três episódios de até 35 minutos de duração, o programa irá ao ar uma vez por semana.

Os seis participantes são os produtores de conteúdo culinário: Elisabete Tavares (Bete com Carinho), Gi Souza (Receitas de Minuto), Greg Bosi, Gui Poulain, Luiza Junqueira (Tá Querida) e Willian de Oliveira (Receitas do Will). Dentre as surpresas deste formato especial, está a participação de alguns chefs convidados, como Julia Tricate, dona dos restaurantes De Segunda, De Primeira Botequim, Quintal de Primeira e Santokki; o chef Otto, criador de conteúdo; e Felipe Gutierre, chefe de Gastronomia da Latam Airlinesz.

MasterChef Brasil Creators: Quem apresenta o programa? Em ordem, da esquerda para a direita: Fogaça, Helena, Jacquin, Fih e Edu; à frente do MasterChef Creators. Crédito: Divulgação/Melissa Haidar

O comando da edição especial fica por conta dos influenciadores Fih e Edu, conhecidos pelo humor ácido e estilo irreverente do canal Diva Depressão. Com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, a dupla tem experiência em comentar reality shows, premiações e cultura pop, e agora assume um novo papel como apresentadores da competição. Os dois serão os responsáveis por guiar os participantes pelos desafios e dar o tom leve e descontraído à atração. MasterChef Brasil Creators: Quando e onde assistir? O MasterChef Creators estreia no dia 6 de maio, com exibição exclusiva no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube.