Power Couple Brasil 2025: tudo o que rolou na estreia da nova temporada

Reality começou com brigas, provas tensas, gafe ao vivo e nova dupla de apresentadores; veja os destaques do episódio de abertura

Com 14 casais confinados — número recorde do programa —, o reality comandado agora por Rafa Brites e Felipe Andreoli mostrou que a disputa pelo prêmio milionário começou acelerada desde o primeiro segundo.

A sétima temporada do Power Couple Brasil estreou na noite dessa terça-feira, 29, na Record TV, com tudo o que o público adora: tensão, dinâmica polêmica, troca de farpas entre casais, estreia morna dos novos apresentadores e até uma gafe ao vivo.

A performance dos dois, no entanto, dividiu opiniões nas redes sociais.

Logo no início do confinamento, o reality lançou os participantes direto em uma prova ao vivo. Três casais foram sorteados para disputar R$ 10 mil : Rayanne e Victor Pecoraro, Adriana e Dhomini , e Sílvia e André.

Teve quem achou o casal sem entrosamento e até “sem sal como gelato de chuchu”, como viralizou no X (antigo Twitter). A dupla, no entanto, promete engrenar nas próximas semanas.

Enquanto a expectativa era por carisma e pulso firme diante do elenco afiado, o que se viu foi uma condução considerada “morna” por muitos espectadores.

A dinâmica foi no mínimo inusitada: amarrados de costas, os participantes precisavam pegar cenouras com a boca enquanto mantinham uma perna suspensa.

Antes da prova, os maridos apostaram valores no desempenho de suas companheiras.

No primeiro grande desafio da temporada, as esposas tiveram que atravessar um labirinto com várias portas, identificar a caligrafia dos maridos entre diversos quadros em uma sala e retornar ao ponto inicial — tudo isso em apenas quatro minutos.

Somente duas conseguiram completar o desafio com sucesso: Cris, esposa de Kadu, e Giovanna Prado, companheira de Eros.

Com isso, os casais somaram os valores apostados à conta conjunta. Os demais, por falha na missão ou erro de identificação, acabaram perdendo a aposta e ficaram no prejuízo. Cris e Kadu, por exemplo, garantiram R$ 16 mil.

Power Couple Brasil 2025: dinâmica das frutas gera farpas e clima azedou na Mansão Power

Outra dinâmica apresentada no episódio de estreia foi a escolha dos quartos. Os casais precisaram atribuir sabores de sorvete — inspirados em frutas e legumes — para os adversários, o que determinaria onde cada um dormiria: nas suítes de luxo, no quarto "Jaca" ou até mesmo na barraca do lado de fora da casa.

O que parecia uma brincadeira leve acabou virando uma verdadeira treta. Everton Neguinho aproveitou o momento para provocar Diego Superbi e Giovanna Menezes, chamando o casal de “ambicioso demais” e dizendo que “não vai durar muito”.

A alfinetada acendeu o clima de competição e acirrou os ânimos entre os casais, prometendo uma temporada de fogo no parquinho.

Power Couple Brasil 2025: casais definidos nos quartos e barraca

O ator Guilherme Seta, conhecido pelo remake de Carrossel, está no Power Couple Brasil 2025 Crédito: Instagram / Guilherme Seta

Com 14 duplas no elenco e apenas 10 suítes na casa, alguns casais já enfrentaram o perrengue logo de cara.

Três duplas foram direcionadas para dormir na sala e uma teve que montar acampamento do lado de fora da mansão, na já temida barraca.

Esse desconforto inicial pode ser decisivo para criar alianças ou desavenças nos primeiros dias de convivência. Afinal, quem dorme mal, joga mal — e no Power Couple, cada detalhe pode custar caro.

Power Couple Brasil 2025: DR falsa movimenta o programa e coloca casal em risco

A primeira semana de jogo ainda reserva uma reviravolta: a formação de uma DR falsa. Na quinta-feira, 1º, os casais votarão normalmente para indicar uma dupla à berlinda.

O público também será convocado a participar da votação. Porém, o “eliminado” não deixará o reality.

O casal menos votado continuará no confinamento, mas estará automaticamente na segunda DR da temporada e ficará fora das provas da semana, o que pode comprometer suas chances no jogo.

A estratégia, típica do Power Couple, promete abalar estruturas e expor quem está jogando com o coração… ou com a "calculadora".

Power Couple Brasil 2025: gafe ao vivo marca estreia

Como todo bom ao vivo, não faltou aquele momento inusitado. Na hora de encerrar a transmissão, Felipe Andreoli se confundiu e anunciou erroneamente que o próximo programa seria o “Jornal Record 24 horas”.

Em seguida, corrigiu-se e anunciou corretamente a atração “Iris: Organização Secreta Coreana”. Rafa Brites, bem-humorada, brincou: “Eu falei que não era jornal!”.

Power Couple Brasil 2025: quais são os 28 participantes?

Confira abaixo a lista com todos os casais que participarão do Power Couple 2025: