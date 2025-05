MasterChef Brasil 2025: quando começa? Veja data de estreia

Na ordem, os apresentadores do MasterChef Brasil 2025: Erick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça. / Crédito: Reprodução/Renato Pizzutto

O público que aguarda ansiosamente pela volta das provas emocionantes, pratos elaborados e os comentários afiados dos jurados já pode marcar na agenda: a 12ª temporada do MasterChef Brasil estreia no dia 27 de maio de 2025. A nova edição marca uma mudança importante na história do programa, com a saída da apresentadora Ana Paula Padrão, após dez anos à frente da atração.

Desde a primeira temporada em 2014, Ana Paula Padrão foi a ponte entre os jurados e os participantes, além de uma das figuras mais carismáticas da bancada. No entanto, a jornalista se despediu oficialmente do programa no fim de 2024, após apresentar a edição inédita do MasterChef Confeitaria.

Focando em novos projetos, Ana Paula Padrão se despediu do MasterChef Brasil nos últimos dias do ano de 2024. Crédito: Reprodução/Band A decisão foi anunciada pela própria Ana Paula em uma publicação nas redes sociais, em que agradeceu ao público e à equipe. “Em 2025, não farei mais parte do formato. Estou deixando minha família querida com muita emoção, carinho, admiração e desejando todo o sucesso (mais ainda!) do mundo”, escreveu na legenda.

Apesar da ausência de Ana Paula, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça seguem firmes no comando das avaliações, trazendo suas já conhecidas exigências e conselhos aos participantes amadores que buscam o título de MasterChef.

MasterChef Brasil 2025: o que esperar da nova temporada? Mesmo sem Ana Paula no comando, a nova temporada promete manter o padrão de qualidade que consagrou o MasterChef Brasil como o reality gastronômico mais popular do país.

A disputa entre cozinheiros amadores promete novas receitas surpreendentes, histórias emocionantes e, claro, momentos de tensão dignos de reality.

Com o trio de jurados temido e respeitado da TV, o programa seguirá com provas criativas, desafios em grupo e eliminações semanais que testarão as habilidades dos participantes ao máximo.