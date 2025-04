"Minha mãe com seu pai": veja tudo sobre a estreia do reality com Sabrina Sato

Pais e mães solteiros, inscritos pelos filhos, buscam o amor sob olhares atentos — e secretos — da família no novo reality show do streaming da Globo

Prometendo fortes emoções, romances improváveis e reviravoltas familiares, o reality show “Minha mãe com seu pai” estreia nesta quarta-feira, 30 de abril, exclusivamente no Globoplay, prometendo renovar o gênero de relacionamento com uma dinâmica inesperada.

Sob o comando de Sabrina Sato, o programa reúne pais e mães solteiros com mais de 40 anos, inscritos por seus próprios filhos para viver uma nova chance no amor — e tudo isso sem saber que os filhos estão secretamente por trás das decisões mais importantes da experiência.