Final do MasterChef Confeitaria: horário, onde assistir e como será

O programa traz o confronto mais longo da história do talent show, com seis horas intensas de cozinha. Veja mais sobre o duelo final entre Luísa e Cesar

Final do MasterChef Brasil 2024: onde assistir?

O Masterchef vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

