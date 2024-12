MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem e quem está na final?

Cesar, Luísa, Walkyria e Well disputaram a semifinal do MasterChef Confeitaria / Crédito: Reprodução/Marcelinho Santos/Band

A semifinal do MasterChef Confeitaria foi ao ar nesta terça-feira, 17. Os finalistas já foram definidos e agora se preparam para encarar o último duelo da edição inédita do talent show. Cesar, Luísa, Walkyria e Well começaram o penúltimo episódio com o desafio de preparar uma sobremesa com elementos da natureza e uma receita francesa na etapa decisiva. Veja como foi e quem está na final.

MasterChef Confeitaria: quem são os finalistas? Cesar Yukio e Luísa Jungblut são os finalistas da primeira edição do MasterChef Confeitaria.

Na primeira prova, Luísa elaborou um prato que se assemelhava a uma floresta em miniatura e conquistou os jurados com a técnica e uma “explosão de sabores”, ocupando a primeira vaga. Já Cesar conseguiu vencer na segunda prova: o confeiteiro ousou nos sabores com referências asiáticas e agradou o paladar dos chefs com sua criação de cinco tipos de mignardises. MasterChef Confeitaria: quem saiu ontem? Walkyria e Well não conseguiram se destacar na etapa decisiva tanto quanto Cesar e foram eliminados na semifinal.

Ao fim de sua jornada, Walkyria diz se sentir realizada. "Eu acho que fiz um bom trabalho e tive um percurso bem legal", avalia. "Fui eu mesma o tempo todo, essa pessoa louca que fica entre altos e baixos." O cearense Well se sente feliz em representar seu estado e acredita que a participação foi importante para mostrar que há bons confeiteiros pelo Brasil, além do Sudeste. "Tem gente muito f*da em outros locais do Brasil, principalmente no Nordeste", afirma. Cearense participa de nova edição do Masterchef; CONHEÇA

Qual foi o prato do MasterChef Confeitaria? Os confeiteiros tiveram de reproduzir vários "mignardises", guloseimas francesas em miniaturas de diversos tipos, sabores e formatos. Para se tornar o segundo finalista da edição, os aspirantes ao troféu deveriam elaborar ao menos cinco versões diferentes da sobremesa: Tartelette



Macaron



Petit four



Éclair



Sachertorte Os confeiteiros tiveram de reproduzir vários "mignardises" Crédito: Reprodução/Marcelinho Santos/Band Além disso, na primeira etapa os confeiteiros precisaram entregar uma sobremesa com elementos da natureza, tanto na aparência quanto no sabor.