Enquete MasterChef Brasil 2024: quem deve ganhar a final, Giorgia ou José Roberto?

A final do MasterChef Brasil 2024 acontece hoje, 12. Para quem você está torcendo no duelo entre Giorgia e José Roberto? Vote na enquete a seguir.

Após uma semifinal emocionante, foram definidos os dois finalistas da 11ª temporada do talent show. Três competidores deixaram a competição após não se destacarem no preparo do pithivier, um prato francês .

Assim, foi tentando a vida fora do País e tornando a culinária um passatempo, fazendo diversos cursos amadores. Quando foi demitida, decidiu dar um novo giro em sua vida: voltou ao Brasil, se casou e se inscreveu no MasterChef.

José Roberto na Final do MasterChef Brasil 2024

José Roberto tem 46 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Filho de feirantes, desde cedo esteve em contato com a produção de alimentos, auxiliando na colheita, na venda e no preparo de refeições ao lado de seus cinco irmãos.

Atualmente, trabalha como instrutor corporativo na área de suprimentos, mas sua paixão pela culinária sempre esteve acesa. Essa paixão pegou fogo quando o potiguar passou a assistir ao MasterChef e, desde então, começou a se dedicar aos estudos culinários.