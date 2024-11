Final do MasterChef Brasil 2024: quando vai ser e quem disputa o prêmio?

Veja tudo sobre a final do MasterChef Brasil 2024 Crédito: Reprodução/Band

Após uma semifinal repleta de altos e baixos, foram definidos os dois finalistas da 11ª temporada do MasterChef Brasil nessa terça-feira, 5. O prêmio da edição de 2024 é o maior até hoje. Veja a seguir quem está na disputa, quando acontece e mais sobre o duelo final do talent show. Final do MasterChef Brasil 2024: quem são os finalistas? Dentre os 23 cozinheiros amadores, Giorgia e José Roberto se deram bem na competição e disputarão a final do MasterChef Brasil 2024.

Na semifinal, Giorgia preparou um pithivier muito delicado e preciso de acordo com chefs, conquistando com o sabor do molho exótico. Já José Roberto fez uma versão de pithivier misturando a França com o Pará que surpreendeu. Conheça Giorgia Giorgia tem 24 anos e é natural de Blumenau, em Santa Catarina. Estudou Jornalismo em Portugal e, quando concluiu o curso, trabalhou por três anos em Berlim com redes sociais. Assim, foi tentando a vida fora do País e tornando a culinária um passatempo, fazendo diversos cursos amadores. Quando foi demitida, decidiu dar um novo giro em sua vida: voltou ao Brasil, se casou e se inscreveu no MasterChef.

Conheça José Roberto José Roberto tem 46 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Filho de feirantes, desde cedo esteve em contato com a produção de alimentos, auxiliando na colheita, na venda e no preparo de refeições ao lado de seus cinco irmãos. Atualmente, trabalha como instrutor corporativo na área de suprimentos, mas sua paixão pela culinária sempre esteve acesa. Essa paixão pegou fogo quando o potiguar passou a assistir ao MasterChef e, desde então, começou a se dedicar aos estudos culinários.