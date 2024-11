MasterChef Brasil: quem saiu ontem e quem foi para a final?

Veja quem saiu e quem são os finalistas do MasterChef Brasil 2024 Crédito: Marcelinho Santos/Band

Após uma semifinal emocionante, foram definidos os dois finalistas da 11ª temporada do MasterChef Brasil nesta terça-feira, 5. Três competidores também deixaram a competição após não se destacarem no preparo do pithivier, um prato francês. Todos os cinco participantes realizaram a segunda prova da noite, pois nenhum deles se destacou na primeira etapa. Veja a seguir quem saiu e quem está na final. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem está na final do MasterChef Brasil? Dentre os 23 cozinheiros amadores, Giorgia e José Roberto se deram bem na competição e vão disputar a final da edição de 2024.

Giorgia preparou um pithivier muito delicado e preciso de acordo com chefs, conquistando com o sabor do molho exótico. Já José Roberto fez uma versão de pithivier misturando a França com o Pará que surpreendeu. Sem Ana Paula Padrão, ‘Masterchef’ terá edição com celebridades; CONFIRA Quem saiu do MasterChef Brasil? Apesar de chegarem muito perto da final do talent show, Andréia, Laura e Vitor deixaram a competição na semifinal da 11ª temporada.

Como foi a semifinal do MasterChef Brasil? No primeiro desafio da noite, os semifinalistas tiveram que porcionar um peixe robalo em seis partes e fazer pratos específicos com cada uma delas. No entanto, ninguém alcançou o resultado esperado. Por isso, o trio de jurados decidiu que não havia vencedores e, assim sendo, ninguém subiria ao mezanino e todo mundo disputaria a prova seguinte. O desafio foi preparar um pithivier, o prato de origem francesa consiste em massa folhada recheada com algum tipo de proteína. Ao contrário do que aconteceu na prova anterior, os cozinheiros foram muito elogiados pelos jurados, mas apenas Giorgia e José Roberto irão para o duelo final.