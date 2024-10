MasterChef Brasil hoje (29/10): onde assistir, como será e quem saiu

Veja como será o episódio de hoje (29/10), qual horário começa e onde assistir ao MasterChef Crédito: Marcelinho Santos/Band

O 23º episódio do MasterChef Brasil é transmitido nesta terça-feira, 29. Após a eliminação de hoje, o público conhecerá quais nomes formarão o top 5 da 11ª edição do talent show. Na primeira prova da noite, os competidores terão de preparar uma receita com ingredientes orientais ou ocidentais e uma proteína obrigatória. Apenas um deles escapa da prova eliminatória. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja como será o episódio, qual horário começa e onde assistir ao programa e mais.

MasterChef Brasil: que horas começa hoje (29/10)? O talent show vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h30min (horário de Brasília). MasterChef Brasil: onde assistir hoje (29/10)? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

MasterChef Confeitaria: quando começa e tudo sobre o novo formato; CONFIRA MasterChef Brasil: como será o episódio de hoje (29/10) Na última caixa misteriosa da temporada, os participantes terão uma missão que exigirá muito repertório e criatividade. Três competidores vão ficar com compartimentos que trazem ingredientes do Ocidente e os outros três com os do Oriente. Além de elaborar um prato que exalte as peculiaridades de ambas as regiões, eles terão que entregar um pato em ponto perfeito. Somente o autor do melhor trabalho subirá ao mezanino enquanto os demais irão direto para a fase eliminatória.