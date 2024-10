Quem saiu do MasterChef ontem, 22? Veja eliminado e o prato

A realização de um sanduíche de sorvete foi responsável pela eliminação de mais um participante do talent show. Veja quem foi e mais sobre a sobremesa

O 22º episódio do MasterChef Brasil foi ao ar nesta terça-feira, 22. Os sete participantes restantes encararam um duelo com os veteranos de edições anteriores e uma prova eliminatória que exigia muito cuidado com a textura de um sanduíche de sorvete.

Nem todos conseguiram o resultado necessário para conseguir permanecer na disputa. Veja quem saiu e mais sobre o prato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quem foi eliminado do MasterChef?

Vinícius deixou o MasterChef Brasil nesta terça-feira, 22, ao fazer a prova do sanduíche de sorvete. O cozinheiro ficou na berlinda com José Roberto, e ambos não conseguiram atingir a textura correta do sorvete.