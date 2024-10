MasterChef Brasil hoje (15/10): onde assistir, como será e quem saiu

Veja como será o episódio de hoje, qual horário começa e onde assistir ao MasterChef Crédito: Marcelinho Santos/Band

O 21º episódio do MasterChef Brasil é transmitido nesta terça-feira, 15. Os oito participantes restantes encaram uma das provas mais intensas da temporada diretamente do restaurante de Henrique Fogaça.



Nessa etapa, eles terão de preparar um menu completo e exclusivo para servir 40 convidados. Veja como será o episódio de hoje, qual horário começa e onde assistir ao programa. MasterChef Brasil: que horas começa hoje (15/10)? O talent show vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45min (horário de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora MasterChef Brasil: onde assistir hoje (15/10)? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube. MasterChef Confeitaria: quando começa e tudo sobre o novo formato; CONFIRA MasterChef Brasil: como será o episódio de hoje (15/10) Durante a “Ocupação MasterChef”, os participantes são divididos em dois times, tendo de preparar um menu completo e exclusivo para 40 convidados.

Eles também recebem os dólmãs com seus nomes bordados, indicando que estão cada vez mais perto da final. Após o cronômetro, os pratos são avaliados e os quatro piores participam do desafio de eliminação no estúdio. Os cozinheiros amadores precisam fazer um clássico francês: chou farci, um repolho recheado com carnes e outros ingredientes que não é muito popular no Brasil. O prato exige criatividade e técnica, bem como uma escolha inteligente dos produtos com base nas dicas importantes do júri. O autor da pior reprodução dá adeus à disputa.