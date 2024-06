MasterChef Brasil hoje (25/06): onde assistir, horário e como será

Em clima de festividade, os competidores terão de produzir um bolo gigante, com no mínimo quatro metros de comprimento, para ser distribuído pelas ruas de São Paulo. Veja como será, qual horário começa e onde assistir ao programa.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

MasterChef Brasil: como será o episódio de hoje (25/06)?

No início do programa, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça revelam um bolo com o formato da logomarca da atração para comemorar os 10 anos no ar. A partir daí, o desafio inicial será produzir um bolo com no mínimo quatro metros de comprimento, para ser distribuído pelas ruas.

Para avaliar o trabalho, o júri contará com a ajuda de dois criadores de conteúdo da internet, Álvaro e Lucas Rangel, além de um time técnico que também avaliará cada detalhe.

A confusão começa no mercado, quando os participantes tentam pegar tudo para atrapalhar a equipe adversária. Após isso, eles então começam a produzir e, ao final do cronômetro, jurados e visitantes conferem o tamanho e a qualidade dos bolos para escolherem qual grupo subirá ao mezanino.

MasterChef Brasil: preparo do escargot é o último desafio

No último desafio, os cozinheiros que não conseguiram se salvar são obrigados a encarar uma dinâmica inédita com escargot, iguaria que nunca esteve presente na cozinha do MasterChef. Eles contam com uma explicação de Jacquin sobre os processos mostrando as inspirações.

Ao final, os chefs anunciam quem deixará o programa.