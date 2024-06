Escargot: o que é, como comer, como é feito, preço e receitas

Os caracóis são considerados comestíveis em muitas áreas e fazem parte de menus ao redor do mundo, como na região do Mediterrâneo, na África, na França e no Sudeste Asiático. Em outras culturas, esses animais são vistos como um alimento tabu.

O escargot é um prato típico da culinária francesa , bastante popular em todo o mundo. Ele será o principal ingrediente na prova de eliminação do MasterChef Brasil nesta terça-feira, 25. Também é a uma das especialidades de Erick Jacquin, jurado do programa.

No Brasil, o estado de Santa Catarina é o maior produtor e distribuidor do alimento.

Escargot: como é feito o prato com caramujos

Há várias maneiras de apresentar o escargot em um prato. Os romanos, por exemplo, mergulhavam a carne do caracol no leite para fritá-la e servir como sobremesa.

Atualmente, a iguaria é servida como entrada, com molhos e patês, ou presente no prato principal acompanhado de frutos-do-mar. O clássico é preparar o escargot ainda dentro da “casca”, banhado em ervas e servido com torradas.

Prato típico da culinária francesa, o escargot pode ser servido junto de manteiga de ervas Crédito: Reprodução/ Instagram @escargot_montorgueil

Ele também pode ser servido com manteiga temperada com alho e salsa. Então, as conchas são preenchidas com manteiga, escargot e outra camada de manteiga. Nesse tipo, são geralmente servidos como entrada.

5 pratos típicos da culinária alemã; VEJA

Escargot: como comer

Os pratos com escargots são servidos em porções de seis ou 12 unidades. Para comer, utiliza-se um pequeno garfo de dois dentes que serve para puxar a carne de dentro da concha.