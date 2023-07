MasterChef 2023: Cearense ganha prova individual e está no Top 10

O cearense Leo Giglio está no Top 10 do MasterChef 2023 após vencer prova da semana

O cearense Leo Giglio segue se destacando no Masterchef 2023. Na última prova, realizada na terça-feira, 11, o cozinheiro foi elogiado pela equipe de jurados após fazer um peixe à delícia.

No programa exibido pela Band, a prova da semana teve um leilão no qual os competidores deram lances para arrematar as melhores espécies de peixes que deveriam ser utilizados no prato.

O participante cearense preparou um peixe à delícia, prato típico do Ceará, acompanhado de banana, molho hollandaise e folha de arroz. A receita conquistou os jurados e fez com que Leo recebesse o primeiro pin dourado por ganhar uma prova individual no programa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM Henrique Fogaça confirma retorno ao programa MasterChef Brasil

“Acho que é o primeiro hollandaise bom, bem feito, que eu como no Masterchef”, afirmou Jacquin. A chef Helena Rizzo adicionou elogios ao peixe à delícia, declarando que o “prato não está delicioso, está maravilhoso”.

Com o resultado favorável do prato, Leo Giglio chegou ao Top 10 da edição do Masterchef 2023. “Esse prato especialmente tem coração, é o prato favorito da minha esposa. Nos outros pratos típicos do nordeste eu levei chibata e hoje pegar um prato que é do meu povo e ouvir o que eu ouvi hoje é uma honra muito grande”, disse.



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

Leonardo Giglio: conheça o cearense participante do Mastechef

Leonardo da Rosa Giglio, 32, tornou-se o primeiro cearense a participar do programa de culinária Masterchef Brasil, que está em sua 10ª edição. A vontade de entrar no programa fez o advogado e produtor rural inscrever-se para seis edições.

Na disputa com outros três participantes, o prato de galinhada com pirão, comida típica do interior do Estado, conquistou os jurados que acabaram quebrando o protocolo de dois aventais por disputa. A vitória fez com que Leonardo subisse ao mezanino com os cozinheiros selecionados.

SAIBA MAIS Acompanhe todas as notícias e novidades do MasterChef

“Me sinto feliz com essa conquista. Estar entre os principais cozinheiros do País é de uma responsabilidade imensa. Mas, estou animado com o desafio e estou representando nosso povo no Masterchef, uma honra inigualável”, disse o participante que possui raízes em Quixeramobim e Guaramiranga.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui