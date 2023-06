Henrique Fogaça confirma retorno ao programa MasterChef Brasil

O chef de cozinha Henrique Fogaça anunciou na última quinta-feira, 8, que irá retornar ao programa MasterChef Brasil. A confirmação foi compartilhada em seu perfil no Instagram com uma foto no estúdio do canal.

Henrique Fogaça contou que voltou aos estúdios da Band para gravar a nova temporada do programa que trará profissionais para o desafio de culinária. “Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais!”, escreveu na legenda.

Cearense rebate Jacquin no Masterchef: ‘Vai ensinar a fazer baião?'; CONFIRA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a 10ª e atual temporada, o chef foi substituído por Rodrigo Oliveira, chef e dono do Mocotó Bar & Restaurante, com sede localizada na cidade de São Paulo.

“Sou muito grato por tudo que vivi com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito à família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve”, disse Fogaça na época do afastamento do programa.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui