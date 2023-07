MasterChef 2023 hoje (11/07): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 11 de julho (11/07). Hoje, os participantes enfrentam outro desafio.

Dessa vez, os cozinheiros terão que lutar por uma vaga no Top 10 com um leilão de peixe na primeira prova da noite. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.



Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 11/07?

Nesta terça-feira, dia 11 de julho, o leilão conta com várias espécies, como tainha, prejereba, anchova, pargo, manjuba e peixe-porco. Os tipos de peixes vão sendo revelados e os cozinheiros vão dando lances maiores e, com isso, diminuem o tempo disponível para o preparo da receita.

Os melhores garantem um lugar no mezanino e os piores vão direto para a prova de eliminação.

Na prova de eliminação, os participantes vão concorrer pelas as vagas do Top 10, e terão que fazer um clássico, uma sopa perfeita, prato que pode ser considerado até simples demais para alguns mas tem que tem suas dificuldades.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira trazem sete receitas clássicas que são consumidas pelo mundo e falam das dificuldades e especificidades de todas elas, além de darem dicas de como construir os sabores de cada região.

Eles ainda destacam a importância das texturas, já que o prato deverá ser servido frio. Entre as escolhas apresentadas estão ajo blanco, vichyssoise, borsch, okroshka, salmorejo, creme du barry e o gaspacho verde. O autor do pior trabalho deixa a competição.



Quem não entregar o prato da maneira desejada, deixará a competição.

