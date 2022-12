Masterchef+ ao vivo hoje, 06/12: onde assistir, horário e receita

A Band exibe hoje, terça-feira, 6 de dezembro, o penúltimo do reality culinário exclusivo para cozinheiros amadores na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, o MasterChef+. Após a etapa seletiva, que ocorreu na semana anterior, apenas 8 participantes irão encarar a disputa gastronômica.



A memória afetiva, as receitas de família e todo o conhecimento acumulado ao longo da vida dos idosos vão dar o tom da nova programação. O MasterChef+ será apresentado por Ana Paula Padrão e terá como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.



MasterChef+: onde assistir ao vivo na TV e online e horário



O MasterChef+ é exibido no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além da TV aberta, o programa também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Nele, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.



MasterChef+: como vai ser o episódio de hoje, dia 06/12?

Esse será o penúltimo episódio da temporada MasterChef+ 2022. Repleto de emoções, o talent show levanta o debate sobre o eterismo e mostra que para realizar um sonho e mudar de vida não existe faixa etária.

No primeiro desafio da noite, os participantes enfrentam a temida Caixa Misteriosa. Com os olhos vendados, eles deverão descartar cinco dos 20 ingredientes que estão dentro do compartimento utilizando apenas os outros sentidos para fazer as escolhas, como tato, olfato e paladar.

Após a finalização do tempo da prova, o trio de chefes formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, degustam os pratos e escolhem o melhor cozinheiro, que já garante uma vaga no mezanino e, consequentemente, na grande final.

Os donos dos piores partos seguem para a prova de eliminação, que consiste no preparo de um Bûche de Noël, tradicional bolo recheado servido nas ceias da França. Cada cozinheiro terá de fazer sua versão do doce.

Após o fim do tempo da prova, os chefs definem quais os dois eliminados da noite. Em seguida, Ana Paula Padrão anuncia os quatro finalistas da primeira temporada do MasterChef+, que se enfrentarão na grande final, marcada para terça-feira, dia 13 de dezembro.

MasterChef+: quem são os participantes do penúltimo episódio?

Confira abaixo o perfil dos 6 participantes da semifinal do MasterChef+.

Astro, 80 anos, Caraguatatuba (SP)

Com um jeito simpático e galanteador, costuma cozinhar para a esposa e enviar fotos dos pratos para fazê-la almoçar em casa no intervalo do trabalho. Diz que conquistou o amor de sua vida pelo estômago e promete agradar os jurados - em especial a chef Helena Rizzo - com seus poemas e seu tempero especial.

Beth, 70 anos,São João do Almeida (MG)

É uma mineira de comida afetuosa, que vai arrancar risadas no MasterChef+ contando suas histórias de vida. Dona de uma pousada, adora conversar e faz um verdadeiro show para os hóspedes. Anda sempre com o São Benedito (o santo cozinheiro) no bolso para não errar as receitas.

Glaci, 63 anos, Curitiba (PR)

Psicóloga aposentada, mora no litoral do Paraná e chegou a administrar o bar do filho. Além de ser faixa preta, adora viajar para estudar gastronomia, que sempre foi sua grande paixão. Disciplinada e cheia de energia, não tem medo de se arriscar em coisas novas e deseja colocar em ação todo seu repertório para vencer o programa.

Nadja, 62 anos, Maceió (AL)

Muito animada, gosta de cantar enquanto encara as panelas e dá preferência para comidas simples, com muito sabor. Na sua visão, cozinhar é um ato de amor. Muito esforçada, é licenciada em Química e começou o curso de Direito com 52 anos só para aprender sobre leis, seus direitos e deveres.

Pietro, 70 anos, Itália

Nascido na Itália, chega decidido a entrar no MasterChef+ para representar essa cozinha que agrada multidões ao redor do mundo todo. Mas, engana-se quem acha que só de massa vive o cozinheiro. Viajado e estudioso, se aposentou após a pandemia e foi conhecer a gastronomia de outros países.

Sérgio, 61 anos, São Paulo (SP)

Só depois de construir uma carreira bem-sucedida resolveu se dedicar à culinária, quando já tinha seus 40 anos. Casado com um confeiteiro de mão cheia e descendente de italianos, garante que sua construção de sabores somada à sua intuição é o passaporte perfeito para chegar à final.

