MasterChef Profissionais 2022: Diego ganha final e é o campeão

Diego Saciolotto, de 41 anos de idade, foi consagrado o grande campeão da 4ª edição do MasterChef Profissionais 2022 na noite desta terça-feira, 8 de novembro, (08/11). O chef de cozinha paulista disputou o troféu com a cozinheira e criadora de conteúdo Thalyta Koller, que ficou na segunda posição.

Na grande final, Diego e Thalyta tiveram de preparar um menu completo de seis passos: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. O cardápio autoral precisava representar quem eles eram e o que consideram como o melhor de suas cozinhas.

Ao fim da competição, as receitas servidas por Diego, repletas de técnica e sabor, agradaram de forma unanime o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que definiram o dono do restaurante Mozzafiato como vencedor da temporada 2022.

Masterchef Profissionais 2022: prêmio



O vencedor do talent show leva para casa o troféu do melhor cozinheiro amador do País, além do prêmio em dinheiro de R$ 250 mil e uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu, em Paris.



MasterChef Profissionais 2022: quem foram os finalistas?

Confira abaixo quais foram os finalistas do programa culinário.

Diego Sacilotto, de 41 anos, São Paulo

O cozinheiro tem uma vasta experiência gastronômica e éapaixonou pela cozinha lusófona. Já morou em outros dois países: Angola e Portugal.

Thalyta Koller, 30 anos, Santa Catarina

A cozinheira é especialista em culinária francesa e é entusiasta da gastronomia vegetariana. Fala francês e já morou no exterior.



