Farofa da Gkay: conheça a terapeuta sexual por trás do dark room da festa

A Farofa da Gkay, que acontece nos dias 5 a 7 de dezembro, está repercutindo na internet após Gessica Kayane compartilhar vídeos do "dark room" em suas redes sociais. O espaço terá brinquedos e acessórios eróticos comprados no Ceará que ficarão disponíveis para os convidados.

Fabiana Lucas, 48 anos, é dona da marca Intimus Sex Shop, distribuidora de produtos eróticos que foi procurada pela produção da festa Farofa da Gkay com o intuito de tonar o espaço “dark room” (conhecido também como “quarto do sexo”) em um ambiente maior e mais sexual do que na edição do ano passado, em 2021.

Em entrevista ao O POVO, a empresária conta que o quarto e os brinquedos foram pensados nos diferentes perfis e gostos dos convidados da festa. A empresa que organiza a Farofa da Gkay procurou a distribuidora de Fabiana para montar um “espaço de sex shop” que ficará disponível para uso pessoal no Dark Room.

Os objetos adquiridos pela produção são cremes sexuais, fantasias femininas e masculinas, balanços e objetos de couro como chicote, chibata e separador de pernas. A terapeuta destaca, porém, não poder dar mais detalhes para preservar o sigilo da festa.

Conheça Fabiana Lucas: terapeuta sexual e distribuidora da Farofa da Gkay

Fabiana Lucas atua no mercado de sex shop há 23 anos (Foto: Arquivo pessoal)



Fabiana Lucas, de 48 anos, é nascida em Santos (São Paulo) e veio ao Ceará em 1999. Na época, percebeu uma baixa no mercado de sex shop no Estado. “Não tinha nem onde comprar lubrificante”, afirma.

Diante da situação, ela criou sua própria marca distribuidora de produtos eróticos. Fabiana conta da dificuldade de distribuir seus produtos em estabelecimentos no começo da carreira. “Só tinha três sexy shop na cidade e os motéis”, aponta.

A empreendedora decidiu inovar e disponibilizar os produtos de sua marca em lojas e lingerie, em “cantinhos picantes” dentro das lojas. “Hoje em várias delas você entra tem um espaço que tem produto erótico”, conta Fabiana sobre a evolução do mercado".

