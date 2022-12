Farofa da Gkay: veja como acompanhar no Multishow e Globoplay

A Farofa da Gkay, festa que comemora o aniversário da influenciadora Gessica Kayane, começa nesta segunda-feira, 5, e será no no Marina Park Hotel em Fortaleza. Com cerca de 500 pessoas convidadas para o evento, muitos internautas buscam acompanhar o evento e a participação de algumas celebridades.

A festa terá transmissão ao vivo dos canais Multishow e Globoplay por vontade da influenciadora e da produção do evento.

Na programação, o público poderá acompanhar a cobertura do evento com o “Tapete Vermelho” das celebridades e os bastidores das apresentações musicais, com comentários sobre curiosidades e a roupa usada pelas personalidades.

Durante a Farofa, haverão conteúdos produzidos para Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e Youtube do Multishow.

Como assistir a festa Farofa da Gkay

O streaming Globoplay, por meio do canal da Multishow, fará a transmissão ao vivo do evento. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante da plataforma.

Assinaturas da plataforma que contemplam a Multishow:

Plano atual: (Globoplay + canais ao vivo) 12x deR$ 42,90

Plano mensal: (Globoplay + canais ao vivo) R$ 49,90 /mês

Canais da Multishow por assinatura:



Vivo TVCanal: 42 (HD) Canal 342 Canal 822 (HD)

42 (HD) Canal 342 Canal 822 (HD) SkyCanal: 42 Canal 442 (HD)

42 Canal 442 (HD) Claro TVCanal: 42 Canal 542 (HD)

42 Canal 542 (HD) Oi TVCanal: 42 Canal 542 (HD) / Canal 42 (HD) (Satélite SES-6)

Farofa da Gkay nos streamings

Dia 5:

Início da transmissão e tapete vermelho: 22h

Shows:

Pedro Sampaio

Pabllo Vittar

Luísa Sonza

Dia 6:

Shows

Matuê

Léo Santana

Wesley Safadão

Dia 7:

Simone Mendes

Anitta + convidados

Ivete Sangalo

Mais informações: @afarofadagkay

