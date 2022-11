Próximo MasterChef já estreia dia 15/11, com elenco só de idosos

A Band anunciou que na próxima terça-feira, 15 de novembro, estreará um novo formato do MasterChef Brasil. Além do Profissionais e Júnior, o reality culinário terá uma edição exclusiva para cozinheiros amadores na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, o MasterChef+.

A memória afetiva, as receitas de família e todo o conhecimento acumulado ao longo da vida dos idosos vão dar o tom da nova programação. Ao todo, 20 candidatos, de diversas regiões do Brasil, participarão da tradicional seletiva da 1º temporada do talent show.

O MasterChef+ será apresentado por Ana Paula Padrão e terá como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

MasterChef+: onde assistir ao vivo e horário



A atração será exibida toda terça-feira, às 22 horas e 45 minutos (horário de Brasília), na Band. Além da TV aberta, o programa também será exibido às sextas, às 18 horas 20 minutos, no canal Discovery Home & Health e no serviço de streaming Discovery+.

O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube.

MasterChef+: quem são os 20 participantes?

Antônio, 64 anos, Rio de Janeiro (RJ) Astro, 80 anos, Caraguatatuba (SP) Beth, 70 anos, São João do Almeida (MG) Cecília, 80 anos, São Paulo (SP) Degivaldo, 64 anos, Guarulhos (SP) Flávio, 68 anos, São Paulo (SP) Gilda, 61 anos, Londrina (PR) Glaci, 63 anos, Curitiba (PR) Helena, 67 anos, Araguari (MG) Ivone, 73 anos, Rio de Janeiro (RJ) Laura, 64 anos, São Paulo (SP) Maria Elena, 70 anos, Santa Anastácia (SP) Maria Luiza, 63 anos, Araguari (MG) Marivoni, 65 anos, Cascavel (PR) Nadja, 62 anos, Maceió (AL) Ney, 60 anos, Belém (PA) Paulo, 68 anos, São Paulo (SP) Pietro, 70 anos, Itália Roberto, 64 anos, São Paulo (SP) Sérgio, 61 anos, São Paulo (SP)

