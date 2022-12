Rafael Cardoso e Mariana Bridi se separam após 15 anos de casamento

Mariana Bridi usou seu perfil do Instagram na noite deste domingo, 4, para anunciar a separação do ator Rafael Cardoso após 15 anos de casamento. A influenciadora pediu a "compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado" para ela e seus filhos. Mariana e Cardoso são pais de Aurora, com 7 anos, e Valentim, 4.

"Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", iniciou o texto.

"Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado para mim e meus filhos", completou Mariana Bridi.

Rafael Cardoso se pronuncia após separação: “Clima de paz”

O fim do casamento do ator Rafael Cardoso com a atriz Mariana Bridi virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais neste fim de semana. O artista, então, resolveu comentar sobre o assunto e detalhar que o término foi em conjunto.

Em conversa à Revista Quem, Cardoso revelou que realmente acabou, mas tudo em clima de paz para preservar os filhos que tiveram durante os 16 anos que ficaram juntos. Para ele, a amizade com Mariana após o término é de extrema importância.



“Tem que ser em clima de paz (a separação). Em primeiro lugar, pelos nossos filhos. Deu muito certo, são 16 anos de relacionamento. É melhor pra todo mundo. É isso, seremos sempre uma família, porque temos dois filhos, as coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu mato e morro por eles”, comentou.

Rafael ainda falou que torce para que a ex-mulher consiga arranjar alguém e ele também após os trâmites da separação encerrar. O ator focou bastante que os dois, agora, são apenas grandes amigos que precisam cuidar das crianças.



