Prova do Líder do BBB 26: 5ª disputa é de resistência; acompanhe

BBB 26: Jonas vence a Prova do Líder; veja quem foi emparedado na dinâmicaA Prova do Líder do BBB 26 começou na quinta-feira (12/02) e terminou na sexta-feira (13/02). Disputa foi de sorte e resistência
A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou a ser disputada nessa quinta-feira, 12 de fevereiro (12/02/26). Após saída de Sarah Andrade e a festa de Jonas Sulzbach nesta mesma semana, a edição ganhará uma nova liderança.
A prova de resistência ultrapassou as 22 horas de duração e foi decidida no programa ao vivo entre Jonas, Gabriela e Jordana.
Na prova de habilidade da etapa final, Jonas eliminou Gabi e disputou o título com Jordana, terminando como vencedor.
5ª Prova do Líder BBB 26: veja quem foi escolhido para o Vip
Ao final da disputa, Jonas escolheu para o Vip os seguintes brothers e sisters:
BBB 26: veja como foi a dinâmica 'Bloco do Paredão'
Um sorteio vai definir a ordem de jogo. Seguindo os números, cada participante precisou escolher um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência.
- TROCA: 1 participante escolhe duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa para trocarem de status (exceto o Líder);
- VETO: 1 participante tem o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);
- IMUNIDADE: 2 participantes, em consenso, imunizam outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);
- INDICAÇÃO: 3 participantes, em consenso, emparedam outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o imunizado dessa mesma dinâmica e o Líder).
Os participantes da dinâmica foram selecionados por meio dos os adereços que eles escolheram (palhaço, colar havaiano e chapéu coco), conforme o gabarito da dinâmica Bloco do Paredão. Veja como eles decidiram:
- Troca: Samira foi chamada e escolheu Ana Paula para ficar no VIP no lugar de Edilson;
- Veto: Leandro vetou Cowboy;
- Imunidade: Juliano e Babu imunizaram Milena
- Indicação: Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto não entraram em consenso e estão no Paredão
Quem já venceu a Prova do Líder no BBB 26?
Neste primeiro mês de reality, o BBB 26 teve quatro líderes:
- Alberto Cowboy
- Babu
- Maxiane
- Jonas
Como assistir ao BBB 26?
Além da transmissão na TV aberta, o público pode acompanhar tudo o que acontece pelo Globoplay. A plataforma oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo.
Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o mosaico e a câmera exclusiva do Líder, garantindo que nenhum detalhe do jogo passe despercebido. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB. Já o plano Premium inclui as íntegras do Big Show, do Mesacast BBB e do BBB Ao Vivo.
Para quem não é assinante, o Globoplay libera a edição completa exibida na TV, além de trechos selecionados, lives, conteúdos do Click BBB, o Bate-Papo BBB, o Big Day, o Prêmio gshow e parte da programação do Momento Pipoca.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista atual de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12