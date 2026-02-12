Prova do Líder do BBB 26: 5ª disputa é de resistência; acompanhe

Bloco do Paredão BBB 26: Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto não entram em consenso e são emparedados / Crédito: Globo / Divulgação

A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou a ser disputada nessa quinta-feira, 12 de fevereiro (12/02/26). Após saída de Sarah Andrade e a festa de Jonas Sulzbach nesta mesma semana, a edição ganhará uma nova liderança. A prova de resistência ultrapassou as 22 horas de duração e foi decidida no programa ao vivo entre Jonas, Gabriela e Jordana.

Na prova de habilidade da etapa final, Jonas eliminou Gabi e disputou o título com Jordana, terminando como vencedor.



5ª Prova do Líder BBB 26: veja quem foi escolhido para o Vip Ao final da disputa, Jonas escolheu para o Vip os seguintes brothers e sisters: Alberto Cowboy;

Edilson

Gabriela;

Marciele;

Jordana. BBB 26: veja como foi a dinâmica 'Bloco do Paredão' Um sorteio vai definir a ordem de jogo. Seguindo os números, cada participante precisou escolher um acessório carnavalesco, que correspondia a uma consequência. TROCA: 1 participante escolhe duas pessoas, uma do VIP e outra da Xepa para trocarem de status (exceto o Líder);

VETO: 1 participante tem o poder de vetar o voto de outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);

IMUNIDADE: 2 participantes, em consenso, imunizam outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o Líder);

INDICAÇÃO: 3 participantes, em consenso, emparedam outra pessoa na Formação do Paredão (exceto o imunizado dessa mesma dinâmica e o Líder). Os participantes da dinâmica foram selecionados por meio dos os adereços que eles escolheram (palhaço, colar havaiano e chapéu coco), conforme o gabarito da dinâmica Bloco do Paredão. Veja como eles decidiram:

Troca: Samira foi chamada e escolheu Ana Paula para ficar no VIP no lugar de Edilson;

Veto: Leandro vetou Cowboy;

Imunidade: Juliano e Babu imunizaram Milena

Indicação: Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto não entraram em consenso e estão no Paredão

Quem já venceu a Prova do Líder no BBB 26? Neste primeiro mês de reality, o BBB 26 teve quatro líderes: