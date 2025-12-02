Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após boatos, Simone descarta retomada de dupla com Simaria

Internautas intensificaram rumores após entrevista da intérprete de "Erro Gostoso"; cantora disse que fala foi tirada de contexto
Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
A repercussão de uma possível volta da dupla Simone & Simaria movimentou as redes sociais nos últimos dias, mas Simone Mendes fez questão de encerrar o assunto diretamente nos comentários de uma publicação no Instagram.

A cantora negou que está planejando retomar a parceria musical com a irmã, Simaria, após um post sugerir que ela teria deixado essa possibilidade em aberto.

O boato ganhou força depois da viralização de um vídeo no qual Simone dizia: “Se for da vontade de Deus, por que não, né? Ela é minha irmã, meu amor. A gente escreveu uma história lindíssima”.

Simone Mendes menciona shows pontuais com a irmã

Segundo a intérprete de "Erro Gostoso", porém, a fala foi tirada de contexto durante uma entrevista. Em resposta, ela esclareceu que não há chance de retorno definitivo da dupla.

“Voltar, não!! Eu amo minha história e o que venho construindo na minha carreira solo é muito especial pra mim! Agora, faria sim uns três, quatro shows pra matar a saudade dos fãs dessa linda história!”, escreveu.

As especulações começaram no início do mês, quando as duas aparecerem cantando juntas durante um encontro com Carlinhos Maia e relembraram sucessos como “Bom Substituto” e “126 Cabides”.

O momento animou os fãs e alimentou rumores de uma reaproximação profissional. A dupla Simone & Simaria anunciou o fim em 2022, quando Simaria decidiu se afastar para cuidar da saúde após enfrentar tuberculose.

Na época, ela também mencionou o desejo de dedicar mais tempo à família. Embora boatos de desentendimentos tenham circulado, nenhuma das irmãs confirmou conflitos. 

