Após boatos, Simone descarta retomada de dupla com Simaria

A repercussão de uma possível volta da dupla Simone & Simaria movimentou as redes sociais nos últimos dias, mas Simone Mendes fez questão de encerrar o assunto diretamente nos comentários de uma publicação no Instagram.

A cantora negou que está planejando retomar a parceria musical com a irmã, Simaria, após um post sugerir que ela teria deixado essa possibilidade em aberto.



O boato ganhou força depois da viralização de um vídeo no qual Simone dizia: "Se for da vontade de Deus, por que não, né? Ela é minha irmã, meu amor. A gente escreveu uma história lindíssima". Simone Mendes menciona shows pontuais com a irmã Segundo a intérprete de "Erro Gostoso", porém, a fala foi tirada de contexto durante uma entrevista. Em resposta, ela esclareceu que não há chance de retorno definitivo da dupla. "Voltar, não!! Eu amo minha história e o que venho construindo na minha carreira solo é muito especial pra mim! Agora, faria sim uns três, quatro shows pra matar a saudade dos fãs dessa linda história!", escreveu.