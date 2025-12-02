Após boatos, Simone descarta retomada de dupla com Simaria

Após boatos, Simone descarta retomada de dupla com SimariaInternautas intensificaram rumores após entrevista da intérprete de "Erro Gostoso"; cantora disse que fala foi tirada de contexto
A repercussão de uma possível volta da dupla Simone & Simaria movimentou as redes sociais nos últimos dias, mas Simone Mendes fez questão de encerrar o assunto diretamente nos comentários de uma publicação no Instagram.
A cantora negou que está planejando retomar a parceria musical com a irmã, Simaria, após um post sugerir que ela teria deixado essa possibilidade em aberto.
O boato ganhou força depois da viralização de um vídeo no qual Simone dizia: “Se for da vontade de Deus, por que não, né? Ela é minha irmã, meu amor. A gente escreveu uma história lindíssima”.
Simone Mendes menciona shows pontuais com a irmã
Segundo a intérprete de "Erro Gostoso", porém, a fala foi tirada de contexto durante uma entrevista. Em resposta, ela esclareceu que não há chance de retorno definitivo da dupla.
“Voltar, não!! Eu amo minha história e o que venho construindo na minha carreira solo é muito especial pra mim! Agora, faria sim uns três, quatro shows pra matar a saudade dos fãs dessa linda história!”, escreveu.
As especulações começaram no início do mês, quando as duas aparecerem cantando juntas durante um encontro com Carlinhos Maia e relembraram sucessos como “Bom Substituto” e “126 Cabides”.
O momento animou os fãs e alimentou rumores de uma reaproximação profissional. A dupla Simone & Simaria anunciou o fim em 2022, quando Simaria decidiu se afastar para cuidar da saúde após enfrentar tuberculose.
Na época, ela também mencionou o desejo de dedicar mais tempo à família. Embora boatos de desentendimentos tenham circulado, nenhuma das irmãs confirmou conflitos.