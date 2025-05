'Se permaneço sóbria, é por amor', diz Linn da Quebrada após internação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista ao Fantástico, ela comentou sobre o uso de drogas e os novos rumos da carreira. No início da conversa, a artista abordou seus medos.

"Vou ser bem sincera. Eu quero jogar com a verdade e poder encarar, olhar para você e falar: 'Eu estou com medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão sentir ao me ver", disse.

Em outro ponto da entrevista, Linn da Quebrada falou que “Se hoje eu decido ficar e permanecer em casa, sóbria, lúcida, limpa, é por amor".