Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

Com destaque para a estreia das séries “Round 6 - Temporada 3” e "Turma da Mônica Jovem: Incertezas" , confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix



Uma rebelião fracassada, a morte de um amigo e uma traição secreta. Depois do final sangrento da segunda temporada, "Round 6" retorna para sua terceira e última temporada, trazendo Gi-hun, o icônico Jogador nº 456, no pior momento da sua vida. Mas o jogo não para por ninguém. Encarando um desespero avassalador, ele precisará tomar decisões cruciais enquanto os jogadores sobreviventes são arrastados para desafios letais. A cada rodada, as escolhas têm consequências ainda mais sombrias. Enquanto isso, In-ho reassume o posto do líder para recepcionar os enigmáticos VIPs. Já seu irmão, Jun-ho, segue na busca pela ilha secreta, sem saber que está sendo traído por alguém próximo. Gi-hun fará as escolhas certas ou cederá de vez ao jogo impiedoso do líder?

HBO Max



Agora adolescentes, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam conciliar suas aventuras com as responsabilidades do colégio, os dramas da idade e as inevitáveis confusões amorosas que todo jovem enfrenta nesse momento da vida.