BBB 25: o que Renata fará com o prêmio? Eva receberá uma parte?

Além dos mais de R$ 2 milhões, a campeã conquistou outros prêmios ao longo do reality e tem envolvendo Eva e o projeto social do qual participaram; entenda

A campeã também conquistou outros prêmios ao longo do reality e já revelou que gostaria de ajudar pessoas próximas, incluindo Eva , amiga que entrou como sua dupla no BBB 25. Entenda detalhes a seguir .

BBB 25: Renata promete ajuda a projeto de dança

Um dos planos iniciais da cearense é ajudar sua família: “Com certeza vou ajudar quem está próximo de mim, minha família. Principalmente dar uma casa para a minha mãe, é a primeira coisa”, afirmou a sister antes de entrar em confinamento.

“A segunda coisa é melhorar minha pontuação do Serasa. E, com certeza, ajudar a Eva, né? A gente está junta no ruim, quanto mais no bom”, brincou.

Renata quer “transformar a vida de muitas meninas”

Já durante o Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira, 23, a bailarina explicou também sobre outros planos que ela amadureceu durante o confinamento. Entre eles está ajudar o projeto na qual ela e Eva integraram, a ONG Edisca em Fortaleza.

“Vamos fazer alguma coisa juntas, sim. A gente tem muitos projetos, inclusive, uma das coisas que a gente sempre quis, independentemente se eu ia ser milionária ou não, era ajudar o projeto que a gente veio”, revelou.