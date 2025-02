'Preta agressiva': entenda acusação de Camilla a Vitória no BBB 25

BBB 25: Camila e Vitória Strada protragonizam briga com acusação de racismo / Crédito: Globoplay/Divulgação

BBB 25: Guilherme provocou a discussão Ao fim do programa ao vivo, as ex-aliadas Vitória e Camilla se abraçaram para consolar a atriz, que está emparedada mais uma vez. Durante esse momento, Guilherme questionou a trancista sobre a relação com a sister gaúcha. A partir disso, a briga começou.

Provocada por Camilla, Vitória defendeu que a trancista havia mudado o jeito de tratá-la na casa nas últimas semanas. Nesse momento, Thamiris entrou na conversa para defender a irmã, argumentado que a atriz não defendeu ambas na votação passada. Guilherme, que se autodeclarou advogado da Vitória, defendeu que a atriz não errou ao não combinar voto na semana anterior para defender Camila: "Não ia ficar empatado, Thamiris!" Diante das acusações, Camilla afirmou que não queria mais debater sobre o assunto. "Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", declarou.

Vitória, então, enfrentou Camila: "É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar". Foi nesse contexto que Aline apareceu na discussão e tentou acalmar as sisters. Leia também | BBB 25: Delma quer tatuar escorpião na virilha: 'Um bem grandão'

BBB 25: acusação de racismo Logo na sequência, Vitória exclamou: "O que eu não esperava era que um erro ou um comportamento que você não concordasse fizesse com que você largasse um aliado".

Mais sobre BBB 25: Beijo de Aline em Thamiris repercute dentro e fora da casa "Eu não sou obrigada a nada. Não vou mentir para você para te agradar ou agradar a casa", respondeu Camilla, que foi alfinetada por Guilherme novamente: "Se fosse a Gracyanne no lugar da Vitória, você iria deixar ela num cantinho assim, como ela ficou?". Alegando que não mudou seu tratamento com Vitória e que a atriz estava "fazendo cena" em seus momentos afastada do grupo, Camilla a acusou: "Você me colocou como preta agressiva lá dentro. Eu não quero falar mais com você".