Enquete Paredão BBB 25: votação atualizada; quem sai hoje (15/04)

Guilherme, Joselma e Renata estão no Paredão do BBB 25; quem deve sair? Veja resultado parcial da enquete / Crédito: Globo/Fábio Rocha

Assim como na atualização da enquete O POVO anterior, a maior parcela do público (51,11%) opina que quem deve deixar a casa é Joselma, ou, para os íntimos, Dona Delma. A eliminação acontece hoje a noite, pois o programa está no "modo turbo", ou seja, a dinâmica do reality acontece de forma mais veloz até o dia da grande final. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Quem sai hoje do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete O POVO Guilherme é o favorito para permanecer no programa e está com apenas 8,31% dos votos, seguido de Renata com 40,57% Com maior intenção do público para sair está Delma, que atingiu 51,11% — a maior porcentagem das votações na manhã desta terça-feira, 15. Veja:

Delma - 51,11% Renata - 40,57% Guilherme - 8,31% Leia mais BBB 25 tem data para acabar; veja quando será a final e programação Sobre o assunto BBB 25 tem data para acabar; veja quando será a final e programação Quem sai do BBB 25? Veja votação atualizada da enquete Uol A enquete Uol reforça, até esta manhã, a saída de Delma com 53,4%. Renata está logo em seguida, com 37,41%, e Guilherme em terceiro, com 9,19%.

