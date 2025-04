BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (13/04)

Prova do Líder aconteceu neste domingo, 13 de abril (13/04) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

O novo líder fica imune na formação do Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa, e indicar alguém à berlinda na dinâmica da semana.

Em reta final e com o Top-6 já definido, o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) apresenta mais uma Prova do Líder neste domingo, 13 de abril (13/04). João Pedro ganhou na disputa desta semana .

Devido ao Modo Turbo, a competição ocorreu logo após o resultado do Paredão anterior. A berlinda terminou com a eliminação de Vinícius .

Prova do Líder BBB 25: regras da disputa

A prova deste domingo foi dividida em duas fases. A primeira, disputada em duplas; a segunda, individual.



Na etapa classificatória, um dos participantes ficava em uma prancha, que era elevada quando o outro jogador segurava um botão. O primeiro, com a plataforma levantada, consegue ver a ordem dos cartões, do outro lado do muro. Ele deveria, então, informar a ordem, para o segundo jogador montar as placas, seguindo o gabarito.

Venceria a dupla que completasse corretamente o painel no menor tempo. Caso nenhuma dupla tivesse finalizado a montagem ao fim de dez minutos, avançariam à etapa seguinte os jogadores com mais cartões posicionados corretamente.