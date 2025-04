Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Guilherme, Delma ou Renata?

Guilherme, Delma e Renata estão no Paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25)

Mais uma formação de Paredão aconteceu no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) na noite deste domingo, 13 de abril (13/04). A disputa mantém a dinâmica da berlinda individual, após o fim da votação em duplas.



A eliminação acontece na terça-feira, 15, com o programa seguindo no Modo Turbo. O voto é para sair, com: Guilherme, Delma e Renata no Paredão.