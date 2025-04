Enquete Uol BBB 25: votação do paredão atualizada hoje, 14; quem sai

Guilherme, Delma e Renata estão no 15º Paredão do BBB 25. Confira como está votação atualizada da enquete Uol hoje, segunda, 14 de abril (14/04)

O 15ª paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi formado com Guilherme, Delma e Renata. Conforme a última atualização da enquete Uol de hoje, segunda-feira, 14 de abril (14/04), as sisters estão em uma disputa acirrada, enquanto o brother aparece numa posição mais confortável.

O resultado oficial será divulgado na noite desta terça-feira, 15, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público. Confira.