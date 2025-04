Enquete Uol BBB 25: votação do paredão atualizada; quem sai hoje, 8

Diego, João Gabriel e Vitória estão no 14º Paredão do BBB 25. Confira como está votação atualizada da enquete Uol hoje, terça, 8 de abril (08/04)

Resultado oficial será divulgado ainda nesta noite, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público. Confira

Diego Hypólito , João Gabriel e Vitória estão no 14ª paredão do Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) em uma disputa acirrada entre os dois brothers. Veja abaixo como está a votação atualizada da enquete Uol de hoje , terça-feira, 8 de abril (08/04).

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Diego, João Gabriel ou Vitória? VOTE

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (08/04): quem sai?

Segundo a enquete do Uol às 18h desta terça-feira, João Gabriel é o mais votado para sair do reality, com 49,75% dos votos.

No dia anterior, Diego Hypolito aparecia como escolhido para a eliminação, mas conseguiu mudar o panorama da classificação, agora, aparece com 47,76%.

Já Vitória Strada está com 2,49% dos votos, ficando em uma posição confortável e liderando a preferência do público.