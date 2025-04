Modo Turbo BBB 25: veja dinâmica da semana e dia do Paredão

A dinâmica da décima terceira semana no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25), no segundo ciclo da semana, foi anunciada na noite deste domingo, 6 de abril (06/04). Veja a programação para os próximos dias.

BBB 25: dinâmica da semana

A dinâmica da semana no BBB 25 continuou, neste domingo, o ritmo acelerado do Modo Turbo. O programa teve Prova do Líder e a formação de mais uma berlinda. Veja como serão os próximos dias do programa:

Domingo, 06/04



Décima terceira semana do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) entra no segundo ciclo, pela dinâmica do "Modo Turbo", com provas e Paredões mais frequentes Crédito: Reprodução/GShow

O programa do domingo começou com o resultado do 13º Paredão. Daniele Hypolito foi eliminada do programa.

Na sequência, ocorreu a Prova do Líder, que foi vencida por Maike. Logo após levar a coroa da semana, ele fez a divisão entre VIP e Xepa.