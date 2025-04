Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Diego, João Gabriel ou Vitória?

Diego, João Gabriel e Vitória estão no paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 25 (BBB 25)

A eliminação acontece na terça-feira, 8, já que o programa está no Modo Turbo. O voto é para sair , com: Diego, João Gabriel e Vitória no Paredão.

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai? Vote no participante

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?



A definição do Paredão ocorreu dentro da dinâmica do Modo Turbo. Nesta modalidade, as eliminações e provas do programa ocorrem de maneira mais frequente.

No programa de domingo, ocorreu a eliminação de Daniele. Na sequência, houve a Prova do Líder, vencida por Maike, que fez também a divisão entre VIP e Xepa. Logo em seguida, começou a formação do Paredão.

Neste Paredão, não houve imunidade. O líder Maike indicou Diego, e logo em seguida ocorreu a votação da casa, no Confessionário.

Enquete BBB 25: quem votou em quem no Confessionário?

Diego votou em João Gabriel; João Gabriel votou em Vitória; Delma votou em João Gabriel; Renata votou em Vitória; Vitória votou em João Gabriel; Guilherme votou em João Gabriel; João Pedro votou em Vitória; Vinícius votou em João Gabriel.

Os dois mais votados pela casa estariam na berlinda. Com cinco e três votos, respectivamente, João Gabriel e Vitória foram para o Paredão. Não houve Prova Bate-e-Volta esta semana. Assim, a escolha ficou entre Diego, João Gabriel e Vitória.