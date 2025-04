BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (06/04)

Prova do Líder aconteceu neste domingo, 6 de abril (06/04) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

O novo líder fica imune na formação do Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa , e indicar alguém à berlinda na dinâmica da semana .

Em reta final e com o Top-10 já definido, o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) apresenta mais uma Prova do Líder neste domingo, 6 de abril (06/04). Maike ganhou na disputa desta semana .

Líder anterior, Vitória tinha o direito de vetar um participante da disputa. Ela escolheu João Pedro. Devido ao Modo Turbo, a competição ocorreu logo após o resultado do Paredão anterior, que terminou com a eliminação de Daniele .

A Prova do Líder deste domingo, 6, teve duas etapas. A primeira foi de velocidade; a segunda, de sorte.

Na segunda etapa, o ganhador seria quem achasse o cartão premiado. Maike encontrou o aviso e ficou com a liderança.

A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.

Na segunda etapa, seria necessário achar o cartão premiado. Haviam apenas duas possibilidades, com cada participante escolhendo uma, e abrindo as mochilas ao mesmo tempo.

Câmeras 24 horas

Ainda para quem gosta de acompanhar os participantes ao longo do dia, a assinatura do streaming permite acesso a diversas câmeras da casa 24 horas por dia. São 12 sinais com transmissão, incluindo o mosaico e a "Câmera Segue o Líder".