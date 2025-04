Enquete Uol BBB 25: votação do paredão atualizada hoje, 7; quem sai

Diego, João Gabriel e Vitória estão no 14º Paredão do BBB 25. Veja como está votação atualizada da enquete Uol de hoje, segunda, 7 de abril (07/04)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Diego, João Gabriel ou Vitória? VOTE

Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (07/04): quem sai nesse paredão?

Segundo a enquete do Uol, Diego Hypolito é o mais votado para sair do reality, com 50,69% dos votos. João Gabriel aparece logo em seguida com 45,42%.

Já Vitória Strada se distancia dos outros participantes, liderando a preferência do público com apenas 3,9% das intenções de eliminação.

Diego Hypolito - 50,69%

João Gabriel - 45,42%

Vitória Strada - 3,9%

Ao todo, foram contabilizados 300.118 votos.