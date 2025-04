Enquete Uol BBB 25 atualizada: quem é o favorito para ser campeão?

Renata lidera votação atualizada da enquete Uol do BBB 25; veja quem está no pódio dos favoritos / Crédito: Reprodução / Gshow

Na votação atualizada da enquete do Uol sobre o “jogador favorito” do Big Brother Brasil (BBB 25), atualizada na noite desta quinta-feira, 3, Renata aparece na liderança com 36,04% dos votos. A sister já havia ocupado o primeiro lugar na votação anterior, perdendo a posição por algumas horas na noite de quarta-feira, 2.

A Enquete Uol aponta, na noite desta quinta, Renata como a principal candidata ao título neste momento, com 36,04% dos votos. Logo depois da sister está Vitória Strada, que havia ocupado o 1º lugar por algumas horas da noite anterior. No momento, a participante soma 27,74% dos 85.959 votos. Confira o ranking atualizado: